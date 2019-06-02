Познер отреагировал на попадание в список врагов Украины

Телеведущий Владимир Познер назвал глупостью украинскую базу «Миротворец», передает ФАН.

По его словам, непонятно, почему он стал врагом Украины. Познер рассказал, что приезжал в Ялту на один день в роли члена жюри конкурса.

При этом он пояснил, что не намерен оспаривать то решение.

«Нет, не буду. Это они эту штуку придумали. И вот пускай Украина с этим сама живет. Это их проблема, не моя», — заявил Познер.

Ранее сообщалось, что Познера внесли в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины», чтобы попасть в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.