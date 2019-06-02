Познер отреагировал на попадание в список врагов Украины

телеведущий Владимир Познер, 2017 год
РИА Новости

Телеведущий Владимир Познер назвал глупостью украинскую базу «Миротворец», передает ФАН.

По его словам, непонятно, почему он стал врагом Украины. Познер рассказал, что приезжал в Ялту на один день в роли члена жюри конкурса.

При этом он пояснил, что не намерен оспаривать то решение.

«Нет, не буду. Это они эту штуку придумали. И вот пускай Украина с этим сама живет. Это их проблема, не моя», — заявил Познер.

Ранее сообщалось, что Познера внесли в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины», чтобы попасть в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.