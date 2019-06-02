Дочь князя Монако снялась в «Удивительной миссис Мейзел»
Жасмин Грейс Гримальди, внебрачная дочь князя Монако Альберта II, приняла участие в съемках известного сериала «Удивительная миссис Мейзел», сообщает Page Six.
Новостью с поклонниками девушка поделилась в соцсетях.
У девушки в карьере уже есть несколько небольших ролей, но данный опыт она назвала большой удачей, добавив, что замечательно провела время на съемочной площадке.
Ранее Рэйчел Броснахэн получила «Золотой глобус» за роль в сериале «Удивительная миссис Мейзел».
Также стало известно, что внучка актрисы и княгини Монако Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за кинопродюсера Димитрия Рассама, сына актрисы Кароль Буке.