Дочь князя Монако снялась в «Удивительной миссис Мейзел»

Жасмин Грейс Гримальди, внебрачная дочь князя Монако Альберта II, приняла участие в съемках известного сериала «Удивительная миссис Мейзел», сообщает Page Six.

Новостью с поклонниками девушка поделилась в соцсетях.

У девушки в карьере уже есть несколько небольших ролей, но данный опыт она назвала большой удачей, добавив, что замечательно провела время на съемочной площадке.

Ранее Рэйчел Броснахэн получила «Золотой глобус» за роль в сериале «Удивительная миссис Мейзел».

Также стало известно, что внучка актрисы и княгини Монако Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за кинопродюсера Димитрия Рассама, сына актрисы Кароль Буке.