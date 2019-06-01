Картина выходца из России ушла с молотка за €390 тысяч

Картина «Gris, vert bleu», что переводится как «Серое, сине-зеленое», принадлежащая французскому художнику русского происхождения Сержу Полякову, ушла с молотка во Франции за €390 тыс. Об этом сообщает France Bleu.

Как отмечается, картину, написанную маслом, продали в аукционном доме Tradart.

Причем изначально картина оценивалась в €150-180 тыс., однако, в итоге, за картину отдали в два раза больше.

Уточняется, что картина, написанная еще в 1955 году, поставила рекорд по продажам. Она оказалась в руках коллекционера произведений искусства из Люксембурга.

Серж Поляков — художник-абстракционист, родившийся в Москве и эмигрировавший из страны во Францию. Незадолго до своей смерти он получил французское гражданство.

Ранее сообщалось, что картина Нельсона Манделы ушла с молотка за $112 тыс.