Саша Барон Коэн обвинил Twitter в победе Трампа

Британский актер Саша Барон Коэн высказался о роли Twitter в победе президента США Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает The Variety.

По словам Коэна, существует так много источников правды, что больше никто не знает, что это такое.

«Трамп без Twitter, вероятно, не стал бы президентом», — заявил Коэн.

Он добавил, что именно поэтому создатель Twitter Джек Дорси встречается с главой государства в Белом доме.

Ранее сообщалось, что администрация США ожидает начала «открытого диалога» с Дорси.