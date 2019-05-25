Гран-при Каннского кинофестиваля впервые получила темнокожая женщина

Леонардо Дикаприо, Марго Робби, Квентин Тарантино и Брэд Питт на Каннском кинофестивале, 25 мая 2019...
Reuters

Фильм «Атлантика» Мати Диоп удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля.

Мати Диоп стала первой темнокожей женщиной-лауреатом за все годы фестиваля. «Атлантик» — ее дебютный полнометражный фильм.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии закрытия 72-го международного Каннского кинофестиваля.