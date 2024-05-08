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В Красноярске лодка столкнулась с баржей

Прокуратура сообщила о столкновении лодки с баржей в Красноярске, двое ранены

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В центре Красноярска лодка столкнулась с баржей. Об этом сообщает Западно-сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На борту лодки находилось три человека. В результате происшествия пассажиры получили травмы, местонахождение одного до настоящего времени не установлено. Обстоятельства и причины события устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Краевой транспортный прокурор взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

До этого пассажирский теплоход «Москва-52» столкнулся с лодкой «Казанка» под Костромой.

Столкновение теплохода и лодки произошло 13 сентября. «Казанка» перевернулась.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, на место для координации работы правоохранительных органов и выяснения обстоятельств происшествия выезжали костромской транспортный прокурор Александр Климов и его помощник Александр Тухов.

В Костромской транспортной прокуратуре заверили, что дадут оценку действиям участников аварии, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее в Красноярском крае мужчина спас ребенка, провалившегося под лед.

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