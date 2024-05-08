В Красноярске лодка столкнулась с баржей

В центре Красноярска лодка столкнулась с баржей. Об этом сообщает Западно-сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
«На борту лодки находилось три человека. В результате происшествия пассажиры получили травмы, местонахождение одного до настоящего времени не установлено. Обстоятельства и причины события устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
Краевой транспортный прокурор взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
До этого пассажирский теплоход «Москва-52» столкнулся с лодкой «Казанка» под Костромой.
Столкновение теплохода и лодки произошло 13 сентября. «Казанка» перевернулась.
Как сообщили в транспортной прокуратуре, на место для координации работы правоохранительных органов и выяснения обстоятельств происшествия выезжали костромской транспортный прокурор Александр Климов и его помощник Александр Тухов.
В Костромской транспортной прокуратуре заверили, что дадут оценку действиям участников аварии, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее в Красноярском крае мужчина спас ребенка, провалившегося под лед.