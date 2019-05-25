Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ

В Одессе протестующие против концерта российской певицы Елены Темниковой сожгли флаг России. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на пляже Аркадия, где расположен ночной клуб Ibiza Beach Club. В нем должна была выступить исполнительница. Противники ее выступления разбросали у входа в клуб антироссийские листовки. Кроме того, у них в руках были плакаты. На некоторых было написано «Елена Темникова, прочь с чужой земли!».

Уточняется, что протестующие считают, что поддерживающая политику России исполнительница не должна выступать на украинской территории.

Согласно российскому уголовному кодексу, надругательство над Государственным гербом или флагом страны наказывается ограничением свободы или принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы до одного года.

В прошлом году Темникова рассказал о своей болезни.