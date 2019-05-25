Иван Ургант отреагировал на итоги спецвыпуска детского «Голоса» без дочери Алсу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/11718715/upload-RIAN_2735406.HR-pic905-895x505-50571.jpg">

Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал спецвыпуск детского «Голоса» во время своего шоу. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

По его словам, история с победой дочери Алсу в проекте завершилась «на доброй ноте».

«Прекрасная все-таки нота», — сказал Ургант.

Ведущий подчеркнул, что наставники проекта не принимали участия в спецвыпуске по уважительным причинам. Он также пошутил по поводу слишком взрослых композиций, которые исполняли дети.

Ранее Нагиев сделал заявление после бойкота дочкой Алсу спецвыпуска «Голоса».

О съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования. Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы Абрамовой, после чего Первый канал аннулировал итоги шестого сезона детского «Голоса» и организовал специальный выпуск шоу.