Иван Ургант отреагировал на итоги спецвыпуска детского «Голоса» без дочери Алсу
Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал спецвыпуск детского «Голоса» во время своего шоу. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».
По его словам, история с победой дочери Алсу в проекте завершилась «на доброй ноте».
«Прекрасная все-таки нота», — сказал Ургант.
Ведущий подчеркнул, что наставники проекта не принимали участия в спецвыпуске по уважительным причинам. Он также пошутил по поводу слишком взрослых композиций, которые исполняли дети.
Ранее Нагиев сделал заявление после бойкота дочкой Алсу спецвыпуска «Голоса».
О съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования. Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы Абрамовой, после чего Первый канал аннулировал итоги шестого сезона детского «Голоса» и организовал специальный выпуск шоу.