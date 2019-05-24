Кто стал победителем спецвыпуска «Голос. Дети»

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Победителями шоу «Голос. Дети» стали все участники финала: Ержан Максим, Валерия Кузакова, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, а также дочь певицы Алсу Микела Абрамова.

Победителей финала шоу лично объявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию шоу.

О съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования.

Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы Абрамовой, после чего Первый канал аннулировал итоги шестого сезона детского «Голоса» и организовал специальный выпуск шоу.