Дэниел Крэйг ляжет под нож из-за травмы на съемках бондианы

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Британский актер Дэниел Крэйг, который исполняет главную роль в 25-ом фильме о Джеймсе Бонде, принесет операцию из-за полученной на съемках картины травмы. Об этом сообщается в твиттере фильма.

Согласно размещенной информации, речь идет об операции на лодыжке из-за травмы, которую актер получил во время съемок на Ямайке.

«Съемки будут продолжаться в течение двух недель, когда Крэйг будет восстанавливаться после операции», — говорится в заявлении.

Уточняется, что травма не повлияет на дату выхода картины.

Ранее было объявлено черновое название нового фильма о Джеймсе Бонде.