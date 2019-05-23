Дэниел Крэйг ляжет под нож из-за травмы на съемках бондианы
Британский актер Дэниел Крэйг, который исполняет главную роль в 25-ом фильме о Джеймсе Бонде, принесет операцию из-за полученной на съемках картины травмы. Об этом сообщается в твиттере фильма.
Согласно размещенной информации, речь идет об операции на лодыжке из-за травмы, которую актер получил во время съемок на Ямайке.
«Съемки будут продолжаться в течение двух недель, когда Крэйг будет восстанавливаться после операции», — говорится в заявлении.
Уточняется, что травма не повлияет на дату выхода картины.
Ранее было объявлено черновое название нового фильма о Джеймсе Бонде.