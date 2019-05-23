Лазарев высказался о победителях «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев заявил в своем инстаграме, что ему нравятся песни участников «Евровидения», которые опередили его на конкурсе.
По словам Лазарева, у победителя конкурса Дункана Лоуренса «классная песня». Композиция занявшего второе место Mahmood ему также понравилась.
«Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!» — ответил Лазарев одному из комментаторов.
Ранее стало известно, что большинство россиян считает необъективными итоги «Евровидения».