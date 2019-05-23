Лазарев высказался о победителях «Евровидения»

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Российский певец Сергей Лазарев заявил в своем инстаграме, что ему нравятся песни участников «Евровидения», которые опередили его на конкурсе.

По словам Лазарева, у победителя конкурса Дункана Лоуренса «классная песня». Композиция занявшего второе место Mahmood ему также понравилась.

«Так что мы в прекрасной компании! Каждый достоин!» — ответил Лазарев одному из комментаторов.

Ранее стало известно, что большинство россиян считает необъективными итоги «Евровидения».