В последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп
В последней серии финального сезона сериала «Игра престолов» обнаружен новый киноляп. На кадр обратили внимание поклонники сериала.
Это не первый случай, когда фанаты находят посторонние предметы и несоответствия в новом сезоне.
Так, ранее зрители обратили внимание, что в промо-ролике к пятой серии финального сезона Джейме Ланнистер обнимает свою сестру Серсею двумя руками, хотя правую кисть Джейме потерял еще в третьем сезоне.
В четвертой серии во время пира перед Дейенерис фанаты заметили стаканчик из-под кофе.
В 6-й серии 8-го сезона «Игры престолов», которая вышла 20 мая, можно увидеть две пластиковые бутылки на полу во время сцены советов лорда Вестероса.
Компания HBO, производящая сериал, пока не прокомментировала инцидент.