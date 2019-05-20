В последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп

В последней серии финального сезона сериала «Игра престолов» обнаружен новый киноляп. На кадр обратили внимание поклонники сериала.

Это не первый случай, когда фанаты находят посторонние предметы и несоответствия в новом сезоне.

Так, ранее зрители обратили внимание, что в промо-ролике к пятой серии финального сезона Джейме Ланнистер обнимает свою сестру Серсею двумя руками, хотя правую кисть Джейме потерял еще в третьем сезоне.

В четвертой серии во время пира перед Дейенерис фанаты заметили стаканчик из-под кофе.

В 6-й серии 8-го сезона «Игры престолов», которая вышла 20 мая, можно увидеть две пластиковые бутылки на полу во время сцены советов лорда Вестероса.

Компания HBO, производящая сериал, пока не прокомментировала инцидент.