Звезда «Игры престолов» отреагировала на требование переснять 8 сезон

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Английский актер Джейкоб Андерсон, известный по роли Северного Червя в сериале «Игра престолов», отреагировал на требования фанатов шоу переснять восьмой сезон. Об этом сообщает TMZ.

По словам актера, он доволен съемками в заключительном сезоне проекта. Он также прокомментировал петицию, в которой фанаты требуют переснять сезон, и назвал происходящее «отстойным».

Ранее сообщалось, что более 10 млн американцев пропустят работу из-за финала «Игры престолов».