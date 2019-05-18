Звезда «Игры престолов» отреагировала на требование переснять 8 сезон
Английский актер Джейкоб Андерсон, известный по роли Северного Червя в сериале «Игра престолов», отреагировал на требования фанатов шоу переснять восьмой сезон. Об этом сообщает TMZ.
По словам актера, он доволен съемками в заключительном сезоне проекта. Он также прокомментировал петицию, в которой фанаты требуют переснять сезон, и назвал происходящее «отстойным».
Ранее сообщалось, что более 10 млн американцев пропустят работу из-за финала «Игры престолов».