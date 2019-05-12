Анджелина Джоли после сообщений о параличе впервые появилась на публике

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Американская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на публике на фоне сообщений о тяжелой болезни. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным издания, Джоли отправилась за покупками вместе тремя из шестерых своих детей. Подчеркивается, что актриса много улыбалась во время шопинга, после она с детьми покинула торговый центр на внедорожнике.

Ранее стало известно об ухудшении состояния здоровья Джоли, которая похудела до 42 кг, также у нее также был обнаружен паралич Белла, влияющий на мышцы лица. Как отмечалось, актриса даже написала завещание.