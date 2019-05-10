Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию «Матрица», которая появилась на экранах 20 лет назад. Об этом сообщает Yahoo! Movies со ссылкой на американского режиссера и каскадера Чада Стахелски.

По словам Стахелски, который был дублером исполнителя главной роли Киану Ривза, он бы вновь хотел поработать каскадером в ремейке.

«Я счастлив, что Вачовски не только снимают «Матрицу», но и расширяют то, что мы все обожали», — подчеркнул Стахелски.

При этом он уточнил, что не уверен насчет Ланы, будет ли она участвовать в перезапуске «Матрицы».

Ранее сообщалось, что умер один из создателей фильмов «Матрица» и «Безумный Макс».