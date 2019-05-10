В Совфеде отреагировали на гибель Доренко

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался после сообщений о гибели журналиста Сергея Доренко, сообщает РИА «Новости».

Сенатор выразил соболезнования родным Доренко и назвал журналиста честным человеком.

«Сергей был зачастую жесток в своих оценках и, возможно, не всегда объективен. Но он неизменно был предельно честен перед самим собой, говоря то, что думает, и это главное, что отличает настоящего журналиста», — заявил он.

Ранее очевидец раскрыл детали аварии, в результате которой скончался журналист Сергей Доренко.