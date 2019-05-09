«Отчаянный»: Гордон прокомментировал смерть Доренко
Телеведущий Александр Гордон выразил соболезнования семье погибшего журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам Гордона, они не были хорошо знакомы с Доренко. Однако он отметил, что журналист был талантливым и работал без оглядки на других.
«Я помню, как я долго ерничал над ним, когда он на какого-то пенсионера наехал на мотоцикле в Сокольниках. Кто мог знать, что именно на мотоцикле он от нас и уедет…», — заявил Гордон.
Он добавил, что Доренко был человеком отчаянным.
Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.