«Талантище»: Венедиктов о погибшем Доренко
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в беседе в «Газетой.Ru» рассказал о своем погибшем коллеге журналисте Сергее Доренко.
По его словам, Доренко был очень талантливым журналистом, который заряжал своей энергией.
«Сергей Доренко был талантище. Шумный, веселый, крикливый — словом, живой. Он своей энергией заряжал всё вокруг. И лишь очень редко в кругу друзей спрашивал — «ну и зачем это всё?», — сказал Венедиктов.
Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.