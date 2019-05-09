«Талантище»: Венедиктов о погибшем Доренко

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в беседе в «Газетой.Ru» рассказал о своем погибшем коллеге журналисте Сергее Доренко.

По его словам, Доренко был очень талантливым журналистом, который заряжал своей энергией.

«Сергей Доренко был талантище. Шумный, веселый, крикливый — словом, живой. Он своей энергией заряжал всё вокруг. И лишь очень редко в кругу друзей спрашивал — «ну и зачем это всё?», — сказал Венедиктов.

Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.