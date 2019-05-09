«Брутальный, но нежный и ранимый»: Киселев о гибели Доренко

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Российский телеведущий Дмитрий Киселев прокомментировал новость о смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, передает телеканал «360».

Он отметил, что Доренко был ярчайшим, талантливейшим человеком, глубоко образованным, со своеобразным чувством юмора, с самоиронией.

«Невозможно себе это представить», — сказал Киселев.

Телеведущий напомнил, что у Доренко остались двое маленьких детей и жена.

Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.