«Погиб как жил»: Собянин о смерти Доренко
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на смерть Сергея Доренко. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, Доренко был талантливым журналистом, «беспокойным, неравнодушным человеком».
«Погиб Сергей Доренко. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал Собянин.
Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.