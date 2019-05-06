Посольство ответило Литве на запрет на въезд Григорию Лепсу

Посольство России в Литве ответило Вильнюсу на решение запретить музыканту Григорию Лепсу въезжать в страну. Сообщение опубликовано на сайте диппредставительства.

В посольстве назвали запрет абсурдным.

«Не удивимся, если инициаторы очередного запрета еще вспомнят Лепса, и, думаем, не раз», — говорится в сообщении.

Российскому эстрадному певцу Григорию Лепсу был запрещен въезд на территорию Литвы.

Известно, что решение было принято по ходатайству Министерства иностранных дел.