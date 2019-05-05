Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение»

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Телеведущую и певицу Ольгу Бузову позвали на «Евровидение», сообщается на сайте kp.ru.

Как отмечается, она станцевала под песню Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».

Затем он респостнул видео с Бузовой у себя в блоге. Артист посетовал на то, что «его девочка» опять «зажигает» без него. У Бузовой пропало и стеснение, и совесть.

«Поменяю направление вылета, заберу с берега Персидского залива и на Землю Обетованную, как талисман успеха и удачи», — написал Киркоров.

Ранее сообщалось, что Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение».

«Евровидение» в этом году будет проходить в Израиле. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.