Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение»
Телеведущую и певицу Ольгу Бузову позвали на «Евровидение», сообщается на сайте kp.ru.
Как отмечается, она станцевала под песню Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».
Затем он респостнул видео с Бузовой у себя в блоге. Артист посетовал на то, что «его девочка» опять «зажигает» без него. У Бузовой пропало и стеснение, и совесть.
«Поменяю направление вылета, заберу с берега Персидского залива и на Землю Обетованную, как талисман успеха и удачи», — написал Киркоров.
Ранее сообщалось, что Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение».
«Евровидение» в этом году будет проходить в Израиле. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.