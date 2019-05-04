Умер Саид Алибеков

На 70 году жизни скончался заслуженный артист России и ведущий актер Даргинского государственного музыкально-драматического театра им. О. Батыра Саид Алибеков. Об этом пишет «Замана».

Как отмечается, артист умер 3 мая. Причина его смерти не уточняется.

«Саид Абдусаламович более 40 лет жизни посвятил родному театру, сыграв на его сцене около 60 различных образов, ставших творческой историей национального театра республики», — говорится в материале.

Уточняется, что в последний раз он выходил на сцену в прошлом году в спектакле «В ту ночь, готовясь умирать …».