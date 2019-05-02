Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе
Телеведущая Ксения Собчак и ее экс-супруг актер Максим Виторган воссоединились на отдыхе ради сына Платона, сообщает сайт kp.ru.
Как отмечается, они поддерживают хорошие отношения, несмотря на развод.
Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.
По данным издания, экс-супруги поехали на испанский курорт Марбелья, где любят отдыхать многие российские звезды.
Ранее сообщалось, что мать Собчак рассказала об отношениях с Виторганом после развода дочери.