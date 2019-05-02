Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе

Телеведущая Ксения Собчак и ее экс-супруг актер Максим Виторган воссоединились на отдыхе ради сына Платона, сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, они поддерживают хорошие отношения, несмотря на развод.

Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.

По данным издания, экс-супруги поехали на испанский курорт Марбелья, где любят отдыхать многие российские звезды.

Ранее сообщалось, что мать Собчак рассказала об отношениях с Виторганом после развода дочери.