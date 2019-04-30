Венсан Кассель станет злодеем в «Мире Дикого запада»
Источники рассказали, что французский актер Венсан Кассель присоединился к актерскому составу третьего сезона «Мира Дикого запада». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По их данным, Кассель появится в новом сезоне в роли злодея.
В заявлении создателей сериала отмечается, что они невероятно рады возможности поработать с актером, поскольку уже давно являются его поклонниками.
Ранее сообщалось, что создатели «Мира Дикого запада» покинули Warner Bros. TV ради Amazon.