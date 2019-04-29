Названы сроки проверки победы дочери Алсу на «Голосе»
Гендиректор компании Group-IB, которая займется проверкой итогов голосования в шоу «Голос. Дети», Илья Сачков, назвал сроки проверки результатов голосования. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
По его словам, к проверке результатов привлечены 15 сотрудников компании.
«Оно (Расследование. — Газета.Ru) будет завершено в течение месяца», — заявил Сачков.
Ранее сообщалось, что экспертов проверят на детекторе лжи после победы дочери Алсу на «Голосе».