Названы сроки проверки победы дочери Алсу на «Голосе»

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Гендиректор компании Group-IB, которая займется проверкой итогов голосования в шоу «Голос. Дети», Илья Сачков, назвал сроки проверки результатов голосования. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

По его словам, к проверке результатов привлечены 15 сотрудников компании.

«Оно (Расследование. — Газета.Ru) будет завершено в течение месяца», — заявил Сачков.

Ранее сообщалось, что экспертов проверят на детекторе лжи после победы дочери Алсу на «Голосе».