Первый канал привлек партнера Интерпола для проверки победы дочери Алсу на «Голосе»

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Результаты голосования на шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» будут проверять эксперты специализирующейся на расследованиях киберпреступлений компании, которая, в том числе, сотрудничает с Интерполом.

Эксперты проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.

Скандал вокруг шоу «Голос. Дети» произошел после того, как победителем конкурса была объявлена дочь популярной российской певицы Алсу.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст после скандальной победы на шоу «Голос. Дети» дочери певицы Алсу заявил, что к используемой системе подсчета голосов возникли вопросы.

По его словам, с подобной ситуацией телеканал столкнулся впервые, и на данный момент нельзя сказать, стала ли победа дочери Алсу «искренней реакцией зрителей на выступление» или же это произошло «по иным причинам».