Валерия удивилась шумихе вокруг победы дочери Алсу в «Голосе»

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Валерия прокомментировала итоги конкурса «Голос.Дети», победителем которого стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Об этом сообщает RT.

Она заявила, что все финалисты очень талантливые, а небольшие огрехи были у всех. Такое бывает даже со взрослыми артистами. По этой причине ей непонятна шумиха вокруг дочери Алсу.

«Я специально слушала ее даже с некоторым предубеждением, но все равно не услышала ничего такого, за что бедного ребенка сейчас так осуждают», — отметила Валерия.

Певица также задалась вопросом, означает ли это, что дети известных родителей должны «тихо сидеть дома».

«В данной ситуации я полностью встаю на защиту Микеллы. Она очень талантливая», — заключила Валерия.

Ранее сообщалось, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст сделал заявление после скандальной победы дочери Алсу на «Голосе».