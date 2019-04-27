Валерия удивилась шумихе вокруг победы дочери Алсу в «Голосе»
Валерия прокомментировала итоги конкурса «Голос.Дети», победителем которого стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Об этом сообщает RT.
Она заявила, что все финалисты очень талантливые, а небольшие огрехи были у всех. Такое бывает даже со взрослыми артистами. По этой причине ей непонятна шумиха вокруг дочери Алсу.
«Я специально слушала ее даже с некоторым предубеждением, но все равно не услышала ничего такого, за что бедного ребенка сейчас так осуждают», — отметила Валерия.
Певица также задалась вопросом, означает ли это, что дети известных родителей должны «тихо сидеть дома».
«В данной ситуации я полностью встаю на защиту Микеллы. Она очень талантливая», — заключила Валерия.
Ранее сообщалось, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст сделал заявление после скандальной победы дочери Алсу на «Голосе».