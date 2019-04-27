Меладзе требует пересмотра итогов «Голоса» после победы дочери Алсу

Наставник шоу «Голос.Дети» Валерий Меладзе заявил, что необходимо пересмотреть результаты конкурса после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что Первый канал пересмотрит итоги голосования.

«Программа «Голос» прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело — пересматривать результаты, но все-таки я надеюсь, что Первый канал это сделает и либо развеются сомнения, либо будут пересмотрены результаты голосований», — написал Меладзе.

Ранее певца Валерия Меладзе обвинили в победе дочери Алсу в финале на шоу «Голос. Дети» вечером в пятницу.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию финала телешоу.