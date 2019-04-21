Лидера «Океана Эльзы» уличили в связи с Порошенко из-за вышиванки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/575/12140575/39485048-pic905-895x505-3253.jpg">

Лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука заподозрили в поддержке Петра Порошенко на украинских выборах. Об этом пишет «Украинская правда».

Как отмечается, вслед за политиком он призывал голосовать в вышиванке и использовал тот же хэштег (#‎голосуюзаУкраїну‬).

«Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы. Украина у нас одна!», — написал он на фейсбуке.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.