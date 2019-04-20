Сергей Лазарев рассказал, возьмет ли сына на «Евровидение»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/683/12233683/RIAN_5793148.HR-pic905-895x505-40455.jpg">

Российский певец и актер Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении», рассказал, что не будет брать с собой в Израиль своего сына Никиту. Об этом сообщает Starhit.

По словам исполнителя, его сын знает его песни и поет их, однако пока еще не выучил новую композицию.

«Начну думать: где он, что с ним, кто с ним, буду волноваться больше о безопасности своего ребенка, чем о выступлении», — сказал Лазарев.

Он также признался, что ему сложно понять, чем именно хочет заниматься его четырехлетний ребенок.

Ранее Сергей Лазарев назвал своего главного противника на «Евровидении».