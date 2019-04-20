Сергей Лазарев рассказал, возьмет ли сына на «Евровидение»
Российский певец и актер Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении», рассказал, что не будет брать с собой в Израиль своего сына Никиту. Об этом сообщает Starhit.
По словам исполнителя, его сын знает его песни и поет их, однако пока еще не выучил новую композицию.
«Начну думать: где он, что с ним, кто с ним, буду волноваться больше о безопасности своего ребенка, чем о выступлении», — сказал Лазарев.
Он также признался, что ему сложно понять, чем именно хочет заниматься его четырехлетний ребенок.
Ранее Сергей Лазарев назвал своего главного противника на «Евровидении».