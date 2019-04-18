Зеленский призвал не лишать украинцев ТВ на русском
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что большое количество жителей страны говорит на русском, поэтому им следует оставить возможность смотреть ТВ на этом языке. Свое мнение он выразил в интервью украинским СМИ.
«У нас реально большое количество людей говорит по-русски», — напомнил Зеленский.
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Поэтому, считает кандидат в президенты, у этих людей не следует «забирать» возможность его смотреть.
Он добавил, что на Украине также живут люди, которые говорят «и на других языках».
Ранее Зеленский вступился за «Вконтакте» и «Одноклассников», заблокированных на Украине.