В Европе пожаловались на унижение со стороны Трампа

Президент США Дональд Трамп фактически унизил европейских лидеров, отстранив их от переговорного процесса по Украине. Об этом пишет французская газета Le Monde.
«Союзники Киева, чья судьба связана с Украиной из-за российской угрозы, были намеренно отстранены США от переговоров, проигнорированы и унижены», — говорится в сообщении издания.
Газета The Washington Post также отмечала, что европейские лидеры зачастую остаются в неведении относительно деталей процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, который проводит президент США Дональд Трамп, в Европы полагаются на новости и утечки в этом вопросе.
Как писала WP, в преддверии поездки спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву несколько дипломатов в НАТО заявили, что «не уверены, какую версию плана он везет в Кремль».
При этом европейские лидеры в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовали ему не соглашаться на уступки России, предварительно не получив от Вашингтона гарантии безопасности. По их мнению, Белый дом «предаст» Киев и лично Зеленского, а президенту Украины нужно быть осторожнее. Запись разговора опубликовали европейские СМИ, однако официально лидеры ЕС отказываются ее комментировать.
Ранее помощник Путина обвинил Европу в выдвижении неприемлемых для РФ требований.