В Европе пожаловались на унижение со стороны Трампа

Le Monde: Трамп унизил Европу, отстранив ее от переговоров по Украине
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп фактически унизил европейских лидеров, отстранив их от переговорного процесса по Украине. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Союзники Киева, чья судьба связана с Украиной из-за российской угрозы, были намеренно отстранены США от переговоров, проигнорированы и унижены», — говорится в сообщении издания.

Газета The Washington Post также отмечала, что европейские лидеры зачастую остаются в неведении относительно деталей процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, который проводит президент США Дональд Трамп, в Европы полагаются на новости и утечки в этом вопросе.

Как писала WP, в преддверии поездки спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву несколько дипломатов в НАТО заявили, что «не уверены, какую версию плана он везет в Кремль».

При этом европейские лидеры в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовали ему не соглашаться на уступки России, предварительно не получив от Вашингтона гарантии безопасности. По их мнению, Белый дом «предаст» Киев и лично Зеленского, а президенту Украины нужно быть осторожнее. Запись разговора опубликовали европейские СМИ, однако официально лидеры ЕС отказываются ее комментировать.

Ранее помощник Путина обвинил Европу в выдвижении неприемлемых для РФ требований.

Переговоры о мире на Украине
