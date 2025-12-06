На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австралии заявили, что у Европы нет будущего без России

Австралийский историк Кларк заявил, что у Европы нет будущего без России
Владимир Сергеев/РИА Новости

У Европы не будет будущего без России. Об этом заявил австралийский историк Кристофер Кларк в интервью RND.

Он отметил, что «большой войны» нужно избежать.

«Это означает три вещи. Во-первых, необходимо возобновить переговоры. Во-вторых, для Европы не существует реалистичного, гуманного будущего без России», — сказал историк.

Кларк добавил, что Европе нужно строить такие планы на будущее, чтобы РФ в них нашлось место. Также он призвал отказаться от идеи победить ее.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее европейским лидерам ничего не сообщили о переговорах Путина и Уиткоффа.

