В Днепропетровске сообщают о сильном пожаре в результате ночных взрывов

Сильный пожар продолжается в Днепропетровске на востоке Украины после ночных взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В публикации сообщается, что для тушения огня были задействованы вертолеты.

Из видео, которое публикует издание, видно, что от очага пожара вверх поднимается густой черный дым.

6 декабря, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Сирены сработали в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях.

До этого на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровске, в подконтрольной ВСУ части Запорожской и в Винницкой областях Украины.

В ночь на 6 ноября Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

По его данным, в результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастове, который находится в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования. Жители города пишут о проблемах с электричеством и сообщают о ярко-оранжевом зареве, которое видно за несколько километров.

Ранее в Минобороны РФ назвали уничтоженные за сутки объекты инфраструктуры ВСУ.