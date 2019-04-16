Первая серия финала «Игры престолов» поставила рекорд просмотров в США

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Первую серию последнего сезона сериала «Игра престолов» в США посмотрели более 17 миллионов человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные телеканала HBO.

В HBO заявили, что такое количество зрителей является рекордом для фентезийных сериалов, действие которых происходит в средневековье.

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Также в заявлении говорится, что премьера финального сезона «Игры престолов» стала самым упоминаемым в соцсетях событием за всю историю сериала, ей было посвящено более 5 млн твитов за прошедшие выходные.

Ранее россиян предупредили об опасности просмотра «Игры престолов».