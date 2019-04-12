Лунгин: «Братство» удалось отстоять, но релиз будет не 9 мая

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Режиссер Павел Лунгин заявил, что доволен тем, что Минкультуры согласилось выдать прокатное картине «Брат­ство», передает агентство «Москва».

При этом он отметин, что фильм выйдет в прокат не 9 мая.

«Министр меня заверил, что фильм выйдет и будет выдано прокатное удостоверение, что цензуры у нас нет и никто Конституцию отменять не будет. И фильм выйдет, но, может, 10, 12 или, наоборот, 7 мая — это мы будем обсуждать с прокатной компанией. Но главное, что фильм мы отстояли», — сказал Лунгин.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский предложил перенести начало широкого проката фильма «Брат­­ство» на другую дату.