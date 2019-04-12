Россиян предупредили об опасности просмотра «Игры престолов»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/631/12294631/130-pic905-895x505-6361.jpg">

Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра последнего сезона телесериала «Игра престолов». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«На следующей неделе состоится премьера финального (а может и не финального) сезона «Игры престолов». Хотим вас предупредить: будьте очень осторожны и не переходите по сомнительным ссылкам, обещающим вам бесплатный просмотр», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что ссылки на «Игру престолов» чаще всего подвержены вирусному заражению, всего под прикрытием ссылок на «Игру престолов» могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.

Наиболее опасными, по данным Роскомнадзора, являются первая и последняя серии каждого сезона.