Зеленский вылетел на встречу с Макроном

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский вылетел в Париж на встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Фотографии из салона самолета появились в сети.

Одна из пассажирок выложила снимки в сториз в инстаграме.

«Теперь у меня есть селфи с будущим президентом», — написала она.

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Девушка подчеркнула, что в самолете выстроилась очередь из желающих сфотографироваться с Зеленским. Она также добавила, что кандидат в президенты Украины летит эконом-классом.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону.