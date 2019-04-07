В британском сериале появится темнокожая семья впервые за 59 лет в эфире

В Британском сериале «Улица Коронации», который идет уже 59 лет, впервые появится темнокожая семья, передает Associated Press.

Как отмечается, в семье Бейлисов будет двое детей. Связанная с ними сюжетная линия будет, в частности, раскрывать тему расизма.

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Один из сыновей будет геем-футболистом, и в мыльной опере также будет рассказываться о проблемах, с которыми сталкивается персонаж.

Ранее сообщалось, что шедевры французской живописи переименовали в честь темнокожих людей.