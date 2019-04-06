Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь в культурных учреждениях России

Министерство культуры России выступило с предложением вернуть продажу алкогольной продукции в культурных учреждениях страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что ведомство уже разработало соответствующий проект закона.

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До 2016 года россияне могли покупать спиртное в любых культурных учреждениях. В настоящее время распивать алкоголь разрешено лишь в парках, а также в театральных залах и в местах проведения концертов.

Подробности данного законопроекта Минкульта пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в России стали меньше умирать от алкоголя.