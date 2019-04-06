Звезда «Симпсонов» заявила об угрозе закрытия мультсериала

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть после 30 лет в эфире. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление актрисы Ярдли Смит, которая озвучивает персонаж Лизы Симпсон.

Как отмечается, после слияния Walt Disney Company и 21st Century Fox, крупным активом которой является 20th Century Fox, занимающийся созданием «Симпсонов», мультсериал продлили до 2019 года. По словам Смит, ходят слухи о том, что проект могут вскоре закрыть.

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«Я полагаю – и могу полностью ошибаться в этом – что они [создатели сериала] скорее закроют проект, чем поменяют его концепцию», — отметила Смит.

Как отмечается, «Симпсоны» выходят с 1989 года, являясь тем самым самым длинным мультсериалом в истории телевидения.

Ранее сообщалось, что Pussy Riot стали героинями «Симпсонов».