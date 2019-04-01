«Люди с нездоровой психикой»: Резник о запрете песни «Маленькая страна» на Украине

Российский и советский поэт Илья Резник дал комментарий после того, как певица Наташа Королева рассказала, что песню «Маленькая страна» на Украине сочли призывающей к экстремизму. Об этом сообщает ФАН.

По словам Резника, к делающим такие утверждения людям он относится с сочувствием и неприятием.

Реклама

«Только люди с нездоровой психикой могут говорить такое. Больное общество», — сказал Резник.

Ранее Королева рассказала, почему Украина лишила ее права въезда на территорию страны.