Порошенко: представлять РФ на переговорах будут не Галкин, и не Петросян

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с избирателями заявил, что представлять Россию на переговорах будет не Максим Галкин и не Евгений Петросян, сообщают «Украинские новости».

Он напомнил, что на переговорах придется разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

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Порошенко добавил, что во втором туре выборов им предстоит решить в каком направлении Украина будет двигаться, кто будет Верховным главнокомандующим, кто будет представлять Украину на международных встречах с западными партнерами и в переговорах с Россией.

Ранее он заявил, что «украинцы сломали российский сценарий первого тура» голосования.