Ковальчук: «Спартак» не отстанет от «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

Нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что красно-белые не отстанут от петербургского «Зенита» в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что «Зенит», конечно. Наверное, у них самый сильный состав. Но «Краснодар» тоже даст бой. Да и «Спартак» не отстанет, я думаю. Интересная будет концовка», — сказал Ковальчук.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Спартак» в предыдущем туре обыграл столичный «Локомотив» со счетом 3:2. Красно-белые идут на четвертом месте, имея в активе 42 балла.

Ранее Александр Мостовой рассказал, в чем заключается преимущество «Зенита» над «Краснодаром».