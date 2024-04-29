Вирусолог назвал период, за который спасаются от укуса энцефалитного клеща

Директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций, доктор Георгий Викулов рассказал, что нужно делать после укуса энцефалитного клеща. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, если энцефалитный клещ после укуса присосался, то следует в течение семи-десяти дней предпринять необходимые действия.

«В течение недели предпринять необходимые действия, направленные на профилактику. То есть выпить иммуноглобулин профилактический, соответственно, это консультация с врачами-инфекционистами», — сказал Викулов.

При этом он также отметил, что укус клеща не чувствуется.

До этого сообщалось, что во избежание заражения переносимыми клещами инфекциями, нельзя пытаться выдернуть клеща, прижигать или заливать его маслом. При резком выдергивании клеща он может разорваться пополам, при этом закрепившись хоботком еще глубже. Доставать клеща нужно медленно, вращательными движениями в удобную сторону.

Также клеща нельзя раздавливать: это приведет к тому, что в организм попадут все патогены, которые были в членистоногом. При этом риск заразиться опасными инфекциями вырастет в несколько раз. Удалив клеща, его лучше отнести в лабораторию, чтобы узнать, какими инфекциями он мог заразить. Пить какие-либо антибиотики без назначения врача не нужно: они могут исказить клиническую картину, что затруднит диагностику.

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