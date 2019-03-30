Первый муж Началовой ответит на Первом канале про травлю

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Первый муж ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской ответит на травлю в прямом эфире. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Как отмечается, он решил прервать молчание, потому что не выдержал многочисленных обвинений в свой адрес.

В материале говорится, что Ланской ответит на вопросы о том, почему родственники Началовой считают, что брак с ним подкосил ее здоровье, считает ли он себя виновным в случившемся, а также готов ли он к разговору с отцом артистки.

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Передача выйдет в прямом эфире вечером в субботу, 30 марта.

Ранее сообщалось, что Ланской обвинил СМИ в безнравственности из-за Началовой.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.