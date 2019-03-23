Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как отмечается, такое заявление актриса сделала во время передачи на шоу «Вечерний Ургант». Она подчеркнула, что была в России не менее 15 раз.

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По ее словам, она будет «даже более русской, чем Жерар Депардье» (французский актер. — «Газета.Ru»).

Орейро получила известность в России благодаря главной роли в сериале «Дикий ангел».

Ранее сообщалось, что Наталья Орейро сняла клип в Балашихе.