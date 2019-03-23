Зеленский рассказал, когда Крым «вернется» в состав Украины

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины после смены власти в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время он не знает, как «вернуть» Крым.

Он также добавил, что на Украине необходимо создать русскоязычный канал для вещания в Донбассе и Крыму.

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Зеленский подчеркнул, что этот телеканал должен показывать «реальную жизнь» на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал провести референдум по вступлению Украины в НАТО и ЕС.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.