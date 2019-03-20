Любимица Трампа нанесла новый удар по уволившему ее телеканалу

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Комедиантка Розанна Барр выступила в стендап-шоу Эндрю Дайса Клэя в одном из клубов Лас-Вегаса и использовала эту площадку, чтобы раскритиковать лишивший ее работы канал ABC.

Как сообщает TooFab, это первое публичное выступление Барр за почти год, прошедший после снятия с эфира ее сериала «Розанна». «Дорогие ABC, когда вы попросили меня вернуться, чтобы еще раз разобраться с вашим дерьмом, чертов низкопробный телеканал, я это сделала с присущей мне энергией и принесла вам самые высокие рейтинги за 10 чертовых лет», — ругалась Барр.

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«Но стоило мне сделать хоть что-то противоречивое, вы убили меня передозировкой наркотиков. Но знайте, суки, я жива!» — негодовала актриса.

Перезагрузка сериала «Розанна» была отменена в мае 2019 года из-за расистской шутки, которую позволила себе Барр. Шоу, о котором положительно отзывался Дональд Трамп, позже все-таки получило продолжение в виде спин-оффа «Коннеры», снятого без финансового и творческого участия комедиантки.

Розанна Барр уже критиковала ABC за свое увольнение.